Cette saison, Fun Radio a décidé d’être plus proche de vous en faisant évoluer ses moyens de communication, avec plus d’interactivité et une nouvelle identité graphique.

Entre autre, notre site internet « funradio.be » fait peau neuve, avec un thème épuré et coloré, ainsi qu’une utilisation plus facile et accessible à tous.

Les internautes pourront retrouver :

– le programme en cours à l’antenne

– les infos de leurs émissions préférées

– les titres qui viennent d’être diffusés

– les concours les plus funs du moment

Chaque semaine, vous aurez la possibilité de voter en ligne, via la page « Fun List » pour faire évoluer le classement et faire élire votre artiste Fun Radio préféré de la semaine.

Classement que vous découvrirez en intégralité, le samedi, de 19h à 21h avec Samy.

Un nouveau système d’articles plus attractif

Sur « funradio.be », vous cherchez quotidiennement les dernières infos des Stars et DJ’s Fun Radio.

C’est pourquoi, avec une nouvelle classification plus simple, une mise en page colorée et attractive, vous pourrez être informés au mieux sur l’actu Fun Radio du moment.

Un site + rapide, + moderne, + responsive

Notre objectif est d’accompagner les auditeurs à n’importe quel instant de la journée, partout, et sur tous les supports.

Grâce à notre nouveau site internet, vous pourrez profiter d’une plateforme plus fluide, plus moderne et responsive, qui s’adaptera directement à la taille du support utilisé.

Lancement de la nouvelle mouture de « funradio.be » ce lundi 27 août à 6h00