Mike revient dès le 27 août sur Fun Radio

Après une année sous le soleil, Mike revient plus motivé que jamais, du lundi au jeudi de 20h à 23h et le dimanche de 21h à minuit sur Fun Radio.

« Mike sur Fun Radio » sera un talk dynamique qui met l’auditeur au cœur de l’émission. Chaque soir, c’est vous qui serez à l’antenne, au micro de Fun Radio, avec Mike aux commandes.

Il revisitera l’actu insolite belge et internationale, il testera la fidélité des couples et la mamie la plus délirante de Belgique viendra lui faire un petit coucou tous les soirs.

Mike :

« J’avais une histoire à continuer avec la Belgique, ce pays dont je suis tombé amoureux, et il était logique que je revienne sur Fun Radio, la radio qui me représente le plus tant par les valeurs qu’elle porte que par l’esprit provocateur qui a toujours été dans l’ADN de la radio et dans le mien. »

Rendez-vous le 27 août, dès 20h pour la première !