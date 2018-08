Le weekend du 8 et 9 septembre, le parc du Cinquantenaire accueillera le 3ème Festival Hongrois!

2 jours de festivités aux couleurs de la Hongrie avec : artistes, chanteurs, danseurs, folklore, expositions, produits du terroir, restauration traditionnelle et le plein d’animation pour enfants!

Gagnez les prix au jeu d’aventure ou au grand concours Rubik’s Cube et autres défis amusants!

Savourez les délices gastronomiques, vivez une expérience unique !

Venez vous dépayser!

Plus d’infos sur la page FACEBOOK