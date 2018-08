Tentez l’expérience Wairfaaz Challenge

La Wairfaaz Challenge, une expérience unique dans la région de Spa, à découvrir seul ou entre amis.

Une course de 2km constituée de plus de 10 obstacles gonflables, 100% fun et accessible à tous dès 12 ans.

Préparez-vous à relever ce défi fou le 4 août à Spa.

Horaire : de 10h à 20h

Sur place : Bar, cocktails, nourriture et DJ’s toute l’après-midi. Présence de vestiaires, consignes.

Lieu : Domaine de la Fraineuse à Spa – Rue Amédéé Hesse 41 4900 Spa

Prix : 20€