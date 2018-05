La chanteuse Ariana Grande rend hommage aux victimes de Manchester

Un an jour pour jour après l’attentat perpétré lors de son concert Ariana Grande publie un post sur son compte twitter, « Je pense à vous aujourd’hui, et tous les jours. Je vous aime de tout mon être, et je vous envoie la lumière et la chaleur que j’ai à offrir en ce jour difficile »