Les Apéros Fun Radio à la Louvière

Pour cet avant dernier apéro de la saison, direction la ville de La Louvière avec toute l’équipe de Fun Radio ainsi qu’Audrey et Fab de l’Happy Hour.

Tous, vous fixent rendez-vous sur la Place Mansart de la cité des loups, ce samedi 26 mai de 16h à 19h.

Au programme,

– Rencontre avec les animateurs et Dj’s Fun Radio qui mixeront en live, 😍😍

– Distribution de Donuts de chez « DoNuts », cadeaux et boissons offertes. 🍿🍿

– Avec la présence des DJ’s Sacha DMD et Andy D (Dj Party Fun)

On vous y attend nombreux !