World of Geek

Fun Radio présente : World of GEEK les samedi 19 et dimanche 20 mai au Centr’Expo Mouscron.

Concours de Cosplay, Tournoi FIFA 18 avec de nombreux cadeaux.

Présence et séances de dédicaces des youtubeurs comme Siphano, Newtiteuf, David Lafarge et plein d’autres.

Et des invités exceptionnels : Stephen B. Scott dessinateur DC/Marvell, Richard Brake de Game of Thrones mais aussi Bernard Minet en concert et dédicaces !

World of geek, la plus grande convention digne de ce nom faite pour toute la famille sur 6000 m² !

Infos et réservations sur worldofgeek.be