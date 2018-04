« Done For Me », le nouveau clip ultra SEXY de Charlie Puth

Charlie et Kelhani ensemble dans des draps de satin et dans un univers seventies !

Après avoir sorti les sons « Attention » et « How Long », le chanteur américain a sorti, il y a quelques semaines, « Done For Me » en featuring avec Kelhani. Le morceau totalement soul a maintenant eu droit à son clip tout en sensualité.

La vidéo regroupe son lot de décors rétro tout droit venus des années 70 avec des couleurs pop mais surtout avec des slows plus que « caliente » entre Charlie Puth, Kelhani et une autre femme. Il ne sait d’ailleurs plus où donner de la tête entre les deux demoiselles.

Ce nouveau son « Done For Me », figura sur le nouvel album de Charlie Puth, « Voicenotes » qui sortira le 11 mai prochain. Il partira ensuite en tournée, en Amérique du Nord, entre juillet et septembre 2018, avec la tournée éponyme, « Voicenotes Tour » !

