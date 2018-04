Anne-Marie sort un nouveau son co-Ã©crit avec Ed Sheeran

Dans quelques jours, Anne-Marie dévoilera son premier premier album studio ! En attendant elle vient de sortir « 2002 » co-écrit et co-composé avec Ed Sheeran !

Le nouveau son d’Anne-Marie évoque sa romance de l’époque. Il fait aussi référence à plusieurs tubes du début des années 2000 comme « 99 problems » de Jay-Z ou encore « Baby One More Time » de Britney Spears. Des titres qui ont influencé son histoire d’amour et qui semblent toujours gravés dans son cœur : « Nous sommes plus que des amoureux / Oui, nous sommes tout ce dont nous avons besoin / Quand nous sommes dans les bras l’un de l’autre / Je retourne en 2002 » !

Anne-Marie, qui était en mars dernier en concert avec Fun Radio à l’Ancienne Belgique, signe ici une nouvelle merveille à la fois dynamique et entrainante. En tout cas, elle peut se targuer d’avoir travaillé sur ce morceau avec Ed Sheeran, le spécialiste en ballades sentimentales et romantiques !

Au delà d’un production plus que moderne, la chanson est sublimée par la magnifique voix d’Anne-Marie qui parvient une nouvelle fois à scotcher tout le monde.

