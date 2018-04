Ariana Grande de retour avec « No Tears Left To Cry » !

Ariana Grande revient avec un tout nouveau son ! Elle se faisait plutôt discrète depuis les évènement survenus à Manchester, la chanteuse est belle et bien de retour avec « No Tears Left To Cry », un morceau évidemment marqué par la tragédie qui l’a tristement touchée.

On pouvait penser que le son « No Tears Left To Cry » évoquerait cela de façon plutôt calme et intimiste. Mais, la chanteuse anglaise a préféré des sonorités pop et R&B. Même si elle l’évoque, elle assure qu’il faut continuer à aller de l’avant : « Right now, I’m in a state of mind / I wanna be in like all the time / Ain’t got no tears left to cry / So I’m pickin’ it up, pickin’ it up ».

Dans le même temps, elle a aussi dévoilé le clip du morceau, réalisé par Dave Meyers qui était déjà derrière « Beauty & the Beast » avec John Legend. Ariana Grande nous téléporte cette fois-ci dans un univers futuriste qui fait référence au film « Upside Down ».

Magnifiquement habillée tout au long du clip. Elle défie les lois de la gravité en montant sur les murs et les plafonds d’un hôtel avant de danser sur un immeuble en étant accompagnée par une troupe de danseur ! Simplement énorme !

Ce nouveau son nous prépare donc à son troisième album, qu’elle décrit comme « plus intime ». C’est Pharrel Williams et Max Martin qui produisent ce nouvel opus. Ils étaient déjà réalisé les précédents tubes « Problems » et « Into You ».

