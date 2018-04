Rihanna prépare-t-elle son retour ?

Rihanna a affolé la toile avec son nouveau post sur Instagram qui aura eu le mérite d’énormément faire parler. On se demande ce qu’elle peut bien préparer ?

Après s’être montré dans une tenue complètement dingue au festival Coachella, elle attire tous les regards en ce moment ! La chanteuse américaine a posté une mystérieuse photo sur compte Instagram qui a retourné tout le monde et surtout ses fans. Elle a ajouté un commentaire tout aussi étrange en guise de légende : «Ils ne vous l’avaient pas dit?», a-t-elle publié. De quoi aiguiser encore plus la curiste de chacun !

On espère avoir des infos le plus rapidement possible !

didn’t they tell u? Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 17 Avril 2018 à 10 :00 PDT

