MØ dévoile des photos gênantes d’elle dans son clip « Nostalgia »

MØ en pleine préparation de son nouvel album, rassure ses fans et dévoile « Nostalgia », un titre parfait pour bouger sur le dancefloor. Elle a d’ailleurs sorti la lyrics video qui a été réalisée par ses parents avec de grosses photos dossiers de la chanteuse danoise.

Après avoir posé sa voix sur le dernier titre de Diplo « Get It Right », qui sera en concert avec Fun Radio à l’Ancienne Belgique, ou encore après avoir rejoint Noah Cyrus sur son le single « We are.. », la voilà de retour en solo avec ce son « Nostalgia »

Rassurez-vous le titre est pas du tout mélancolique ! Que du tout contraire, c’est une petite merveille parfaite pour le dancefloor avec un tempo hyper rythmé, prenante dès les premières secondes de la chanson avec des percussions entrainantes.

Dans « Nostalgia », la chanteuse danoise, se rappelle un amour passé, passionnel mais trop court… Au délà d’un refrain aux accents d’été, la vidéo s’accompagne de photos d’enfance de MØ sélectionnées par ses parents. Avec beaucoup de dossiers sur elles !

