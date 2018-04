Nicky Minaj est de retour avec deux nouveaux sons !

Nicky Minaj is back ! La rappeuse américaine revient avec deux nouveaux morceaux : « Chun-Li » et « Barbie Tingz », dans lesquels elle remet tout le monde à sa place !

On avait hâte d’entendre de ses nouvelles tellement ça faisait longtemps, mais cette fois-ci c’est bon ! Même si elle nous avait jamais vraiment quitté puisqu’elle était toujours là grâce à ses collaborations avec David Guetta (Light My Body Up), Katy Perry (Swish Swish), Jason Derullo (Swalla) ou encore Major Lazer (Run Up), son dernier album lui était sorti en 2014 !

Un long moment dans le monde de la musique qui a vu surgir sur la scène hip-hop plusieurs artistes comme Cardi B. Mais rassurez-vous, elle est prête à dégainer, « C’est le meilleur album que j’ai jamais créé » !

Pour produire cet album, Nicky Minaj s’est imposé des règles très strictes et s’est retirée des réseaux sociaux : « J’avais besoin de me concentrer. Je voulais être certaine d’écrire quelque chose qui a de la signification pour moi et qui captiverait mon public. Mais plus important, je voulais juste m’amuser à nouveau ! Je voulais retourner en studio et m’éclater sans en avoir rien à f**tre ».

Grâce à Fun Radio, découvrez en exclusivité les 2 nouveau titres de Nicky Minaj !