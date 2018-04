Le nouveau clip de DJ Snake, Magenta Riddim, est enfin sorti !

DJ Snake a dévoilé le clip coloré et dansant de « Magenta Riddim » en vous emmenant en Inde.

Le DJ français a enfin sorti son clip. Sonorités indiennes obligent, il a donc décidé de partir en Inde et de tourner son clip là-bas. Celui-ci est hyper coloré et hyper dansant. Il a été publié cette nuit (surement pour sortir au bon moment en Inde).

DJ Snake y apparait dedans en uniforme et un drapeau français à la main ! Il est quasi impossible de ne pas danser sur cette chanson, du coup on peut apercevoir les autorités indienne se déhancher frénétiquement sur la musique. Plus tard, une voiture volante traverse la ville car « rien n’est impossible dans un clip de DJ Snake ».

Le clip de DJ Snake est bien évidemment disponible en Fun Vision !