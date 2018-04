Zayn bientôt de retour avec un nouveau clip !

L’ex-chanteur des One Direction, est prêt à faire son grand retour en sortant un tout nouvel album. Il a dévoilé un teaser de son prochain clip sur compte Instagram.

Deux ans après la sortie de son premier album en solo, « Mind Of Mine », le voila de retour ! Même s’il l’an dernier, il avait réalisé quelques collaborations comme « Still Got Time » en featuring avec PartyNextDoor et « Dusk Till Dawn » avec Sia. Depuis il a changé de coupe de cheveux en se les teignant d’abord en blond puis en vert. Il a également décidé de supprimer tout les posts de son compte Instagram, avant de publier le teaser de son nouveau clip prévu pour le 12 avril !

On peut y voir Zayn au bord de la mer, certainement à Miami. Viennent ensuite défiler en gros caractères rouges les mots « Pouvoir », « Avidité », « Vengeance », « Séduction », « Passion »,« Loyauté », « Argent », « Amour » et « Revanche ». Il va visiblement jouer les gros bras pour secourir une jolie jeune fille.

Pour patienter, rendez-vous le 12 avril prochain afin de découvrir le clip complet, qui signera sans doute le premier single de nouvel album.

04.12.18 Une publication partagée par Zayn Malik (@zayn) le 7 Avril 2018 à 7 :53 PDT

