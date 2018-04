David Guetta joue les Maître Samuraïs dans le clip de « Flames » !

Voilà enfin le clip de « Flames », le nouveau morceau de David Guetta et Sia ! Dans un univers japonais, le DJ français se la joue empereur et s’inspire largement du film « Kill Bill » de Quentin Tarentino.

L’équipe de choc composée de David Guetta et Sia a une nouvelle fois frappé ! Sept ans après « Titanium », ils sortent ensemble un nouveau morceau aux sonorités « funk ». Entre les deux, il a y aussi eu « She Wolf » ou encore « Bang My Head » en 2015. Ils espèrent à nouveau atteindre les sommets en terme de vente avec cette collaboration !

Contrairement aux accents de la chanson, le clip est bien loin de l’univers funky des 70’s. David Guetta a préféré puiser son inspiration dans le film « Kill Bill » de Quentin Tarentino. Certes, il y a bien moins de scène de violence que dans le film, il en reprend néanmoins l’univers.

Malheureusement pour les fans de Sia, la chanteuse n’apparaît pas dans le clip, on peut par contre admirer la tenue et l’apparence de David Guetta en Maître Samouraï. Contre lui, trois jeunes filles surentrainées par Danny Trejo, qui viennent se venger de sa mort. L’acteur est surtout connu pour justement avoir joué dans les films de Robert Rodriguez, compère de Tarentino !

Découvrez donc en exclusivité le dernier clip de David Guetta et Sia juste ci-dessous.

