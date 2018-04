The Chainsmokers lâchent le clip de « Everybody Hates Me » !

Ils viennent tout juste de dévoiler le clip de leur nouveau son, « Every Hates Me » !

Le duo américain poursuit son ascension. Il y a un an à peine, ils se faisaient connaître avec leur tube « Something Just Like This » en featuring avec Coldplay.

Depuis, ils ont bien évolué après un premier album réussi « Memories… Do Not Open ».

Cette année, ils reviennent avec de nouveaux titres, « Sick Boy », « You Owe Me » et « Every Hates Me » dont ils viennent de sortir le clip.

Celui-ci montre le duo debout sur une Jeep ou dans le fond d’une piscine. Le clip est divisé partie et représentent 3 états d’âmes du groupe : un premier dans le tunnel où The Chainsmokers sont plongés de remords mais en essayent d’aller de l’avant, un second où l’on voit Andrew Taggart dans la piscine et enfin un troisième lorsqu’il décide de brûler la voiture.

Tous les sons de The Chainsmokers sont sur Fun Radio, le son dancefloor.