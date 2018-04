Montagne En Scène de retour pour une édition estivale

Montagne en Scène est le plus grand festival de films de montagne en Belgique et au Luxembourg, en tournée à partir du 17 avril. Il propose des films sur le thème des sports de montagne : ski, snowboard, alpinisme, escalade, ultra-trail, kayak, parapente, etc.

Les dates de cette édition estivale 2018 sont :

– le 17 avril au Cinepointcom de Bastogne

– le 18 avril au Cinepointcom de Marche en Famenne

– le 19 avril à l’UGC de Brouckère

– le 23 avril au Pathé de Charleroi

– le 24 avril au Centre Culturel de Verviers

– le 25 avril au Centre Culturel de Verviers

– le 3 mai au Cinescope de Louvain La Neuve

– le 4 mai à Utopolis Belval d’Esch-Sur-Alzette

– le 7 mai à l’Imagix Mons

– le 8 mai au Palais des Congrès de Liège

– le 9 mai à l’Acinapolis de Namur

Réservez vos places dès maintenant sur www.montagne-en-scene.com