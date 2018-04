Les plus grands DJs réunis sur la scène de l’Electroland !

Le 29 et 30 juin prochain, venez assister à un festival exceptionnel au coeur du parc Disneyland Paris.

Après une première édition réussie, le festival le plus magique revient dès le 29 juin 2018. Le samedi, le festival accueillera entre autre Robin Schulz, Bob Sinclar, Klingande et Henri PFR sur la scène en plein air du Parc Walt Disney Studios ! Le lendemain prendront le relais Dimitri Vega & Like Mike, Afrojack, Mosimann ou encore le duo Lovely Laura & Ben Santiago pour clôturer cet événement époustouflant.

Ce concert incroyable se tiendra entre le Hollywood Tower Hotel et les attractions du parc, dans un décor unique et une ambiance survoltée avec des artistes 100% dancefloor !

Vous pourrez très bientôt remporter vos places en écoutant Fun Radio !

