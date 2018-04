Les apéros Fun Radio à Tournai

Ce mois-ci, direction la ville de Tournai pour ce nouvel arrêt des Apéros Fun Radio avec toute l’équipe de Fun Radio ainsi que Samy et Chloé de Fun Radio Connected. Tous, vous fixent rendez-vous sur la Grand Place de Tournai ce samedi 7 avril de 16h à 19h.

Au programme,

– Rencontre avec les animateurs et Dj’s Fun Radio qui mixeront en live, 😍😍

– Distribution de goodies et de pop corn « American PopCorn » aux couleurs de la radio, cadeaux et boissons de saison offerts. 🍿🍿

– Avec la présence de Samy et Chloé de Fun Radio Connected, ainsi que Dj Valeeu DJ (Dj Party Fun)