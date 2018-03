Cardi B collabore avec Tinder pour offrir un concert gratuit ! 

La chanteuse a accepté de collaborer avec Tinder, l’application de rencontre, pour réaliser un show exceptionnel dans une université américaine !

Cardi B et Tinder viennent de lancer un nouveau concours qui devraient agiter bon nombre de campus américains durant les prochains mois. Décliné en 5 étapes, avec une règle on ne peut plus simple : l’Université qui aura le plus utilisé Tinder aura la chance de voir Cardi B clôturer la fin de l’année scolaire avec concert exclusif.

Cependant, il n’y a que les matchs positifs qui rentreront en compte pour le résultat final ! Les étudiants devront donc être un peu plus ouvert et accepter plus de rencards s’il veulent avoir la nouvelle reine du hip-hop dans leur campus !

Want @IamCardiB to perform at your school? Download @Tinder & swipe on campus. The school with the most right swipes wins a free @IamCardiB concert at the end of April. Open to select colleges/universities. Ends 4/17/18. For official rules visit https://t.co/uc9XAyvXpX pic.twitter.com/D9SqPwShfL

— Tinder (@Tinder) 27 mars 2018