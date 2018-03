Il vient tout juste de lâcher son dernier EP « California » avec de nombreuses collaboration !

Avec 6 morceaux inédits et autant de collaborations, le nouvel EP de Diplo est un véritable travail d’équipe. Il avait déjà dévoilé certains titres comme «Look Back» avec le rappeur Dram et «Worry No More» avec Lil Yachty et Santigold. Le producteur propose cette fois-ci un remix de « Get it Right » avec MØ ainsi que 3 nouveaux morceaux : « Suicidal » en collaboration avec Desiigner, «Wish» avec Trippie Redd, et «Color Blind» avec Lil Xan.

Une fameux sélection d’artistes pour un EP plus que réussi !

Tous les sons de Diplo sont sur Fun Radio, le son dancefloor.