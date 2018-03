La Swedish House Mafia de retour sur scène !

Après 5 ans d’attente, Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello sont de retour là où ils s’étaient séparés.

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs sur leur retour allaient de bon train concernant une possible réunification de la Swedish House Mafia à l’Ultra Music Festival. Et ce dimanche 25 mars, les trois compères se sont bel et bien réunis !

Le trio de DJ suédois ont terminé l’Ultra pour le grand bonheur des festivaliers.

Ils ont démarré leur set par « Miami 2 Ibiza » et conclu par « One », deux de leurs plus grands succès ! Outre le fait de reprendre leurs titres cultes, ils ont également remisés des morceaux de chacun.

