DJ Snake lance son propre label « Première Classe »

Mercredi, DJ Snake a concrétisé un ses rêves en démarrant une nouvelle aventure : lancer son propre label, « Première Classe ».

Après avoir produit des dizaines de tubes, le DJ français a décidé de créer son propre label. Baptisé « Première Classe », il veut faire découvrir de nouveaux talents !

«Aujourd’hui, j’annonce la lancement de mon propre label »Premiere Classe ». (…) On m’a donné ma chance il y a quelque temps et ça a changé ma vie pour toujours. Je veux pouvoir donner cette chance à la nouvelle génération d’artistes, il y a une nouvelle vague qui arrive et on va en faire partie», a-t-il déclaré sur Twitter.

Au lendemain de cette annonce, DJ Snake a déjà dévoilé un premier titre. Il s’agit d’un collaboration avec DJ4B et DJ Teez, intitulée «Whistle».

The FIRST release on my new label PREMIERE CLASSE is out today

There’s a new wave coming… @DJ4B and @DJTeez__ are leading it. Go get “WHISTLE” now 🔥🔥https://t.co/jK01G1RsCy pic.twitter.com/tB4U4el1zW

— DJ SNAKE (@djsnake) 21 mars 2018