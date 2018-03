Les Fifth Harmony annoncent officiellement leur séparation

On s’y attendait, c’est désormais officiel : les Fifth Harmony se séparent, cinq ans après leur début dans X Factor, après trois albums et quelques tubes !

Depuis plusieurs semaines, ça sentait pas très bon pour le groupe… Avec l’annulation de leur tournée en Australie, des rumeurs enflaient quand à la fin du quatuor. Elles ont confirmé cela hier dans un long post sur leurs différents réseaux sociaux. « Après avoir réfléchi aux six ans passés depuis nos débuts dans X-Factor, nous avons réalisé jusqu’où nous sommes allées et nous apprécions tout ce que nous avons vécu, plus encore aujourd’hui. Nous avons eu un chemin mémorable ensemble et nous ne pouvons vous exprimer notre gratitude d’avoir partagé cette aventure folle avec nous ! » ont-elles écrit.

Elle ont également fait référence à « six années à travailler dur et non-stop ».

« Pour être authentiques à nous-mêmes et envers vous, nous avons besoin de temps pour mettre en pause Fifth Harmony afin de poursuivre des projets solo » déclarent les Fifth Harmony, avançant que ce n’est qu’une séparation temporaire. Elle souhaitent que ce moment leur servira à « apprendre et grandir créativement […] En faisant cela, nous nous permettons de faire de nouvelles expériences, de gagner en force et en perspective que nous pourrons ramener pour notre famille des Fifth Harmony »

Elles ont également confirmé qu’elles honoreraient la fin de leur tournée avant de passer à autres choses.

Le départ soudain de Camila Cabello aura fait beaucoup de mal aux Fifth Harmony, elles n’auront pas réussi à se relever sans elle.