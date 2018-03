On vous dit tout sur la nouvelle tournée de Jay-Z et Beyoncé !

Le couple de stars américaines partiront à nouveau en tournée ensemble ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Après « On the Run Tour » en 2014, Jay-Z et Beyoncé seront à nouveau sur les routes pour une tournée commune. Ils réitère l’expérience avec « On the Run Tour 2 », dès le mois de juin.

Les deux stars américaines ont révélé le lundi 12 mars sur le compte instagram de Beyoncé qu’il feront 36 concerts à travers le monde entier, dont 15 Europe et 21 en Amérique du Nord.

Ils ne passeront pas par la Belgique, mais dans plusieurs pays proche de chez nous :

Londres, UK au London Stadium

Amsterdam, Pay à l’Amsterdam Arena

Cologne, Allemagne au RheinEnergieStadion

Paris, France au Stade de France

Un vidéo pleine de sous-entendus

Pour annoncer leur tournée, Jay-Z et Byeoncé ont réalisé plusieurs vidéos pour tease leur prochaine tournée. Mais il y a quelques indices qui peuvent laisser penser qu’il y a encore de l’eau dans le gaze entre les deux !

La vidéo mêle à la fois moment chaud et froid. Le froid quand sur les clichés du couples apparaissent les mots «Ce n’est pas la vraie vie» et puis le chaud quand une vidéo postée par Beyonce avec de nombreux photos avec Jay-Z sur un fond musical d’eux deux.

On préfère rester sur ces belles images !