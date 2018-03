Un chanteur jamaïcain réclame une somme folle à Miley Cyrus

Un artiste jamaïcain a décidé de poursuivre en justice Miley Cyrus et lui réclame 300 millions de dollars !

Michael May, qui se produit sous le nom de Flourgon, affirme que la chanteuse américaine lui aurait volé 50% des paroles pour le titre « We Can’t Stop » sorti en 2013.

La tournure des paroles aurait été volé dans la chanson « We Run Things » selon le chanteur jamaïcain de dancehall.

May souhaite stopperla vente du single de Miley Cyrus et espère qu’elle ne pourra plus l’interpréter sur scène. Une plainte a été déposée devant un tribunal de Manhattan.

On vous laisse ci-dessous avec les deux chansons, à vous de juger…