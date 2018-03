Un rap pour sensibiliser à la courtoisie au volant !

Du 17 au 25 mars se tiendra la 18ème Semaine Internationale de la Courtoisie sur la route ! À cette occasion, Hainaut Seniors Mouscron, la Maison de Jeunes « La Frégate », la Cellule Prévention Police Mouscron et les RYD Wallonie-Bruxelles présentent dès le 21 mars : « Ensemble pour une route plus sécurisée » !



Le groupe inter-générationnel, récemment nommé « Routes and the Gang », vous propose, sur fond de rap décalé « Juste un essai ».

Venez découvrir ce clip ICI dès le 21 mars en fin de journée.