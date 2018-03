L’actrice serait en négociation pour rejoindre le film « Once Upon A Time In Hollywood », le prochain long-métrage de Quentin Tarantino sur le tueur en série Charles Manson.

C’est dans ce film, qu’elle retrouverait à nouveau Leonardo Di Caprio. Elle l’avait déjà côtoyé dans « Le Loup de Wall Street » où elle incarnait la femme du milliardaire.

Elle jouerait également au côté de Brad Pitt qui a déjà été annoncé au casting du neuvième film de Tarantino.

Que du beau monde donc !