The Weeknd de retour en studio pour un nouvel album

Un après « Starboy », The Weeknd revient en studio pour enregistrer un nouvel opus. Selon un tweet de Travis Scott, il marquera le retour au sources du chanteur canadien.

The Weeknd est définitivement devenu l’un des chanteurs les plus connus de la planète avec son album « Starboy » sorti en 2016. Il avait mis toutes les chances de son coté en invitant les Daft Punk, Kendrick Lamar ou encore Lana Del Rey. Ses deux hits « Starboy » et « I Feel It Coming » ont d’ailleurs explosé les charts en Belgique !

Back to the basics ?

Même avec son emploi du temps plus que chargé, il a réussi à trouver le temps de collaborer sur le dernier album de Lana Del Rey ainsi que de participer à la BO du film « Black Panther », ou encore sur le titre « Pray For Me » !

Sa tournée étant terminée, le chanteur canadien va pouvoir se concentrer à fond sur l’écriture et la réalisation de son nouvel album. Depuis plusieurs jours, il n’arrête pas d’éveiller la curiosité de ses fans en postant sur Instagram des photos prises en studio.

Une manière de confirmer qu’il est actuellement sur de nouvelles compositions.

Certains ont même eu la chance de voir à quoi cela allait ressembler. C’est le cas du rappeur Travis Scott. Sur Twitter, il a assuré que le nouvel album de The Weekend est tout simplement « dingue » : « Ça m’a rappelé la première fois que je l’avais entendu » a-t-il déclaré. On ne sait malheureusement pas s’il parlait de ses débuts avec Kiss Land, son premier album ou de la compilation « Trilogy » regroupant trois mixtapes…

Abel new album is scray. It’s like when I first heard him for the first time. Fuckkkkkk !!!!! — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) 2 mars 2018

Pour le savoir, encore un peu de patience….

