Le couple Obama bientôt sur Netflix ?

L’ex-président des Etats-Unis, Barack Obama et sa femme Michelle, pourraient créer des programmes, des émissions de débat pour le géant Netflix, selon les informations du New York Times.

Même si le couple Obama voudrait produire des émission mettant en scène des histoires et des personnages inspirant, les négociations n’ont toujours pas commencé entre les deux parties. Et pour le moment aucune info n’a été révélée à ce sujet, tout comme le nombre d’épisode et le format de la série n’ont pas encore été décidé.

Le but serait d’inspirer les spectateurs avec leur parcours exceptionnels. Parmi, les projets Barack Obama pourrait animer des débats sur des sujets qui ont marqué sa présidence : santé, immigration, écologie…

Une belle opération pour Netflix si jamais le projet devait voir le jour puisque cela permettrait d’augmenter sensiblement le nombre d’abonnés à la plate-forme de streaming vidéo et ainsi dépasser ses concurrents : Amazon et HBO.