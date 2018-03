Le compte Twitter de Maître Gims piraté !

L’ancien leader de Sexion d’Assaut a été piraté ce mercredi soir sur Twitter. Dans la foulée, deux de ses titres ont fuité sur la toile : « La même » en duo avec Vianney et « Loup Garou » avec Fianso. Son nouvel album sort le 23 mars !

On pouvait lire sur son profil : « Le 23 mars j’ai un album de 40 titres qui sort et il est bien nul à chier, 40 titres c’est juste pour gagner plus d’oseille »

Hey ma fuego team c’est bien comme ça que je vous appelle ? Le 23 mars j’ai un album de 40 titres qui sort et il est bien nul à chier 40 titres c’est juste pour gagner plus d’oseille !!!!!!! #99mars #arrêtedenousprendrepourdescons #HackerunjourHackertoujours — Maître GIMS (@MaitreGims) 7 mars 2018

Le rappeur français s’est exprimé sur Snapchat : « « Un gars vient de pirater mon compte. Cela doit être des gens qui ont dû être touchés par tout ce que j’ai dit concernant les triches. Ce sont les mêmes équipes, on sait très bien qui vous êtes. »

Il y a peu, Maître Gims avait critiqué les artistes qui gonflaient leurs vues sur Youtube et sur les plateformes de téléchargement légales.

hahahaha prendre le contrôle de ce genre de compte !!!! Et tu l’sais bien hein … c’est bien comme ça que tu parles nan ?! Eh Gims je vais flinguer ta stratégie !!!! — Maître GIMS (@MaitreGims) 7 mars 2018

Aujourd’hui encore, les tweets du hackers restaient encore visibles. Sur sa story snapchat, il a envoyé un message direct à celui qui a mis la sortie de son nouvel album : « Vous êtes juste en train de niquer des années de travail, il y a toute une équipe qui travaille, des gens sérieux, c’est toute une organisation. Viens t’en prendre à moi directement, je suis 19 avenue de Barbès, je me mets en warning. »

Maître Gims a toutefois pris des dispositions enrayer le leak de son album. Le rappeur a envoyé les deux morceaux en featuring aux radio pour les diffuser immédiatement ! Néanmoins, ils ne sont pas encore disponibles au grand public.

