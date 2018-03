Pharrell Williams produit le nouvel album d’Ariana Grande

Ariana Grande signe son grand retour avec un 4e album produit par Pharrell Williams !

Un célèbre site américain, révèle que Pharrell Williams aurait produit une grande partie du nouvel album d’Ariana Grande. Celui-ci confirme également que l’interprète de « Side To Side » l’aurait fait écouter au label Republic Records, en présence de son fidèle manager, Scooter Braun.

Ariana Grande a d’ailleurs publié dans sa story Instagram, un cliché qui immortalise l’instant de cette séance d’écoute. La chanteuse américaine livrerait dans ce nouvel album des chansons beaucoup plus personnelles. Elle a d’ailleurs participé à l’écriture de celles-ci, c’est important de le préciser car ce n’était le cas sur son précédent opus.

La production de l’album est une collaboration entre Pharrell Williams et Max Martin. Les deux ayant travaillé sur une moitié de l’album. Pharrell Williams a sa part produit les derniers albums de Justin Timberlake, Beyonce et Miley Cyrus, tandis que Max Martin a bossé sur ceux de Katy Perry, Ellie Goulding et Taylor Swift.

