Découvrez le nouveau clip d’Iggy Azalea, « Savior »

Iggy Azalea vient de sortir le clip de son nouveau single « Savior ». Il s’agit du premier extrait de son prochain album « Surviving the Summer» qui sortira cette année.

La vidéo, comme le morceau, traite de rédemption et de foi : on peut voir Iggy Azalea déambuler dans une église, sa tête surmontée d’une auréole.

Lorsque le morceau était sorti, la chanteuse s’était exprimé au magazine NME : «J’ai vécu une grosse rupture, et ma carrière n’allait pas bien. Et je me suis retrouvée dans cette position où tout ce à quoi j’étais habituée, toute ma routine quotidienne, tout s’est brutalement arrêté. Je ne savais pas comment remettre ma vie à l’endroit».

Depuis lors, les choses semblent s’être améliorer pour elle, d’après les rumeurs, elle serait en couple avec Quavo (qui figure sur ce morceau) !

