Selena Gomez et Justin Bieber insensibles aux rumeurs !

Si beaucoup pensaient que leur réconciliation n’allait pas durer, Justin Bieber et Selena Gomez vivent pourtant le parfait amour !

Au point de déclencher, les rumeurs les plus folles telle qu’une possible grossesse de la chanteuse ou encore qu’ils seraient également sur le point d’emménager ensemble !

Selon les informations de Hollywood Life : « Selena et Justin savent qu’ils ne faut pas écouter les rumeurs qui circulent à leur sujet. Ils ont l’habitude que l’on spécule sur eux et ils préfèrent ignorer tout ça. »

Toutefois le site poursuit : « Leur relation est vraiment très importante à leurs yeux et ils partagent les mêmes valeurs traditionnelles quand il s’agit d’enfants et de famille. Avant de se lancer, ils veulent être sûrs qu’ils ont un foyer stable. C’est quelque chose qu’ils veulent pour leur futur. »

@harpersbazaarus Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 7 Févr. 2018 à 2 :19 PST

Le couple à l’air de vouloir s’engager d’une relation stable. Cependant selon Gossip Cop, toutes ses rumeurs seraient fausses.

Promis, on vous tiendra bien entendu au courant, si on a la moindre infos sur le couple le plus « cute » de tout Hollywood !

