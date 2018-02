Like I Do, le nouveau son de David Guetta et Martin Garrix

Le nouveau morceau de David Guetta et de Martin Garrix vient de sortir !

Jeudi à 18h, Fun Radio vous faisait découvrir en exclusivité leur nouveau son : « Like I Do ». Après avoir balancé quelques extraits sur les réseaux sociaux, David Guetta et Martin Garrix lâchent enfin leur morceau en featuring avec Brooks.

Aucun doutes sur le fait que le morceau sera un énorme carton ! Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux artistes collaborent ensemble !

Après avoir sorti « So Far Away » ensemble, on a pu les voir ensemble à de nombreuses reprises mixer ensemble ou encore de se trémousser sur « Mi Gente » de J Balvin !

