Arthur remporte le casting « Fun Wants You » !

Arthur, 15 ans, est le grand gagnant du casting « Fun Wants You » et devient la nouvelle voix de Fun Radio !

Le 18 décembre dernier, Fun Radio lançait son premier casting d’animateurs, « Fun Wants You » ! Après avoir reçu plusieurs dizaines de candidatures, 5 candidats ont été sélectionnés et ont été soumis aux votes des auditeurs et du jury Fun Radio.

Poussé par ses parents, Arthur, originaire de Peruwelz, a décidé de tenter sa chance au casting de Fun Radio ! Le jeune prodige passionné de radio depuis longtemps espère profiter au maximum de l’expérience que Fun Radio lui offre.

« C’est enfin un rêve qui se réalise grâce à Fun Radio. J’attendais de pouvoir saisir ma chance, c’est maintenant chose faite ! » a-t-il déclaré après sa victoire.

La famille Fun Radio, est ravie d’accueillir un nouveau membre avec autant de talent parmi elle !

Il va maintenant suivre une formation professionnelle afin d’intégrer l’antenne très rapidement.