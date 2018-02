Fergie s’explique après avoir ruiné l’hymne national américain

La performance catastrophique de Fergie pour les NBA All-Star Games a fait énormément parlé sur les réseaux sociaux. La chanteuse américaine a réagit via un communiqué où elle raconte ce qui s’est réellement passé !

Après avoir chanté l’hymne nationale au NBA All-Star Game, où les meilleurs joueurs de basket du championnat américain s’affrontent, la chanteuse américaine a pris très cher sur les réseaux sociaux… L’ex membre des Black Eyed Pas a voulu interpréter d’une façon un peu différente l’hymne nationale en chantant une version de celle-ci un peu plus jazzy et sensuelle… Ce qui n’a pas vraiment fait l’effet souhaité !

Entre fausses notes et hurlements, son live a même déclenché quelques rires parmi les joueurs présents sur le parquet !

Objet de toutes les railleries et détournements possibles, Fergie a finalement décidé de s’expliquer dans un communiqué officiel envoyé au site TMZ où elle explique avoir voulu prendre un risque qui n’a malheureusement pas payé… C’est le moins que l’on puisse dire !

« J’ai toujours été honorée et fière de pouvoir chanter l’hymne national et hier soir j’ai voulu proposer quelque chose de spécial pour la NBA. J’aime prendre des risques artistiquement mais de toute évidence, cette interprétation n’a pas trouvé le ton juste. J’aime ce pays et j’ai honnêtement fait de mon mieux », a déclaré l’interprète de M.I.L.F.$.

On vous propose de revoir ce moment juste en-dessous