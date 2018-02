La tournée de Justin Timberlake lui a déjà rapporté 100 millions de dollars

La tournée de Justin Timberlake rapporte gros… alors qu’elle n’a pas encore commencé ! Les ventes des tickets pour la nouvelle tournée de Justin lui ont déjà permis d’enregistrer plus de 100 millions de dollars de bénéfices.

Dès le 13 mars, Justin Timberlake montrera sur scène pour présenter en live son nouvel album « Man of the Woods » ! Et cela s’annonce bien pour le chanteur américain car elle lui a déjà rapporté beaucoup d’argent ! Il a déjà vendu plus de 700.000 ticket !

Whoop whoop! Tickets to Justin Timberlake’s second show at the Sportpaleis (July 18) are on sale now! Get yours here: https://t.co/dCRc5D1vz1 pic.twitter.com/KpESwfjMIb

— Live Nation Belgium (@LiveNationBE) 19 février 2018