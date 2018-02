Jax Jones reçoit de la Chouffe en direct

Jax Jones était l’invité de Samy et Chloé dans Fun Radio Connected ! En plus de découvrir quelques spécialités belges, et de nous parler de sa collaboration avec Demi Lovato, une auditrice lui a déclaré sa flamme en direct !

Jax Jones a reçu de Samy et Chloé plusieurs produits 100% belges : de la Chouffe et du Chocolat !

Le DJ anglais a ensuite raconté l’expérience qu’il a vécu en collaborant avec la chanteuse Demi Lovato. Jax Jones a également joué à « Tu préfères » pour le plus grand plaisir des deux animateurs de Fun Radio Connected.

Jax Jones a aussi vécu un moment un peu particulier puisque Laura, lui a déclaré sa flamme en direct dans l’émission.

Il a également lâché deux grosses exclus rien que pour Fun Radio !

Pour découvrir tout ça, il faut regarder l’interview complète de Jax Jones !