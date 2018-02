Tu mixes dans ta chambre, ta salle de bain, dans les soirées de ton village et tu as envie de mixer sur les platines des plus grands ? Tu as toujours rêvé de mixer sur Fun Radio ?

Participe au « Mix des Auditeurs » ! Tous les vendredis soir dans l’Happy Hour, un dj amateur vient mixer durant 20 minutes en direct sur Fun Radio.

Pour participer, super simple : Envoie un extrait de ton meilleur set et quelques lignes te présentant à dj@funradio.be

Bonne chance