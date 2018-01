Les Apéros Fun Radio à Namur

Depuis le début de la saison, Fun Radio parcourt la Belgique à la rencontre de ses auditeurs avec l’aide de Miss Baker.

Ce samedi 13 janvier, en pleine période des soldes, Fun Radio posera ses platines et son bar Mobile sur la Place de l’Ange à Namur. Lieu de rencontre, de passage, connu de tous, et en plein coeur du centre ville et de l’artère commerçante.

Au programme, entre 17h00 et 20h00 :

rencontre avec les animateurs et Dj’s Fun Radio qui mixeront en live, distribution de goodies et de pop corn « Americain PopCorn » aux couleurs de la radio, cadeaux et boissons de saison offerts. Avec la participation d’Audrey, Fab et DJ Oxoon (Dj Party Fun).

La tournée durera toute la saison, à raison d’un rendez-vous par mois, à travers différentes grandes villes de Belgique : Tournai, Arlon, Bruxelles, Louvain-La-Neuve …

Pour cette saison 2017-2018, Fun Radio, plus que jamais, proche de ses auditeurs.