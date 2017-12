Les Apéros Fun Radio à Liège

Fun Radio ose et propose de parcourir la Belgique à la rencontre de ses auditeurs avec l’aide de Miss Baker tout au long de cette saison 2017-2018.

Miss Baker est une société carolo florissante, qui a créé, pour tout type d’évènement, un Bar Mobile Off Road, permettant d’organiser des évènements de qualité, innovants et mémorables. Vidéo de présentation – BAR Miss Baker

Ce samedi 16 décembre, en pleine période de Noel et des fêtes de fin d’année, Fun Radio posera ses platines et son bar Mobile sur la Place de l’Opéra à Liège. Lieu de rencontre, de passage, connu de tous, et à quelques pas du Village de Noel de Liège.

Au programme, entre 17h00 et 20h00 :

rencontre avec les animateurs et Dj’s Fun Radio qui mixeront en live, distribution de goodies, cadeaux et boissons offertes. Avec la participation d’Audrey, Fab et DJ Oxoon (Dj Party Fun).

La tournée durera toute la saison, à raison d’un rendez-vous par mois, à travers différentes grandes villes de Belgique : Tournai, Arlon, Bruxelles, Namur …

Pour cette saison 2017-2018, Fun Radio, plus que jamais, proche de ses auditeurs.