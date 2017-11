Les Apéros Fun Radio à Mons

Fun Radio ose et propose de parcourir la Belgique à la rencontre de ses auditeurs avec l’aide de Miss Baker tout au long de cette saison 2017-2018.

Vous le connaissez pas Miss Baker ? Regardez à quoi ressemble le bar Mobile : Vidéo de présentation

Ce samedi 25 novembre, après le succès de son premier apéro à Charleroi, Fun Radio posera ses platines et son bar Mobile sur la Place du marché aux herbes à Mons. Lieu de rencontre et de partage connu de tous, qui accueille régulièrement des manifestations locales, à quelques pas de la Grand Place.

Au programme, entre 17h00 et 20h00 : rencontre avec les animateurs de la station, distribution de goodies, musique et son dancefloor avec DJ et boissons offertes.

Vous serez de la partie ?

Pour cette saison 2017-2018, Fun Radio, plus que jamais, proche de ses auditeurs.