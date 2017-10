Camille Lellouche en vrai et en spectacle

Sa petite taille et ses grands yeux font tout son charme mais Camille Lellouche est loin d’être inoffensive.

Entre interprétation de personnages et performances musicales, elle vous offre un « one woman show » nouvelle génération.

Moderne et complètement habitée par ses personnages, Camille passe du chant à la comédie avec une aisance naturelle qui vous donne envie de rentrer dans son univers !

Elle sera en spectacle ce samedi 4 novembre au Centre Culturel d’Auderghem.

Infos et réservation : Cliquez ICI