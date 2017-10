Fun Radio présente : La Nuit des Publivores, la nuit la plus givrée de l’année.

Cette année vous aurez droit à 2 rendez-vous ou devrait-on dire 2 vols :

Le premier, vendredi 10 novembre à Flagey (Bruxelles-Ixelles)

Dès 19h00, embarque pour un voyage 5 étoiles avec Publivores Airlines. Gruut le Viking sera ton pilote pour la soirée. Installe-toi confortablement dans ton siège et vis une heure d’interaction avec nos hôtesses et les autres passagers. Des tonnes de cadeaux à gagner, du live sur les réseaux sociaux et des spots inédits seront au programme de ce warm-up 2.0.

Le second , jeudi 30 novembre dans les cinémas de Bruxelles, Liège et Mons.

Toujours à la recherche de nouveautés et de concepts originaux, Publivores Airlines a décidé de faire décoller 3 vols simultanément depuis les terminaux de Liège, Mons et Bruxelles. L’itinéraire sera plus court mais tout aussi intense avec 3 heures de spots.