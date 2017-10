Fun Radio vous offre l’apéro à Charleroi

Fun Radio propose, dès ce samedi 7 octobre, de parcourir la Belgique à la rencontre de ses auditeurs avec l’aide de Miss Baker.

Premier arrêt ce weekend sur la Place Verte de Charleroi. Nouveau lieu incontournable de la ville, face au Centre Commercial Rive Gauche qui accueille quotidiennement 26 000 visiteurs.

C’était évident pour Fun Radio de venir au cœur de la cité des Zèbres, d’où vient notre animatrice Audrey, qui inaugura avec « L’Happy Hour » cette première édition des « Apéros Fun Radio ».

Au programme, entre 17h00 et 20h00 : rencontre avec les animateurs de la station, distribution de goodies, musique et son dancefloor avec DJ Maestro et boissons offertes.

La tournée durera toute la saison, à raison d’un rendez-vous par mois, à travers différentes grandes villes de Belgique : Mons, Tournai, Arlon, Liège, Namur …