Shine Prod présente : What’s Up Brussels ?

Samedi 14 octobre le Mont des Arts vibrera aux couleurs des cultures urbaines !

Initiation de skate, de BMX, de graff, battle de danse, tournoi de basket 3 contre 3, pop-up store et foodtrucks.

Dès 19h00, rendez-vous salle de la Madeleine pour un défilé de mode streetwear made in Belgium et un concert de Lino et Calbo, Spacta, le rappeur Balti et Youssoupha.

Achetez vos places, elles vous permettront peut-être de remporter un séjour en Tunisie offert par TUNISAIR et l’office du tourisme Tunisien.

Avec le soutien de la ville de Bruxelles, la COCOF, la fédération Wallonie-Bruxelles, visit Brussels et Fun Radio.

