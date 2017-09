Avicii rejoint le classement de la Fun List

Tous les samedis de 18h à 20h, découvrez le classement de vos 20 titres dancefloor préférés avec Anto sur Fun Radio

Découvrez le classement de ce samedi 16 septembre 2017

20 – LOST FREQUENCIES – Here with you

19 – AYA NAKAMURA – Comportement

18 – ROBIN SCHULZ – Ok

17 – DON DIABLO – Save a Little Love

16 – RITA ORA – Your song

15 – DAVID GUETTA & JUSTIN BIEBER – 2U

14 – MACKLEMORE – Glorious

13 – AXWELL & INGROSSO – More than You know.

12 – DJ SEM & MARWA LOUD – Mi Corazon

11 –DJ KHALED & RIHANNA – Wild thought

10 – AVICII – Without you

09 – MAJOR LAZER – Know No better

08 – CALVIN HARRIS – Feels

07 – DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE – Complicated

06 – JUSTIN BIEBER – Friends

05 – JAX JONES – Instructions

04 – MARTIN SOLVEIG – All Star

03 – FRENCH MONTANA – Unforgettable

02 – J BALVIN & WILLY WILLIAM – Mi gente

01 – DUA LIPA – New rules

