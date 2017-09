Festival Expressions Urbaines

A l’initiative de Bea Diallo, président d’Emergence-XL.

Alerte Urbaine organise avec le soutien de la Commune d’Ixelles et du collectif #FEU :

Le festival pluridisciplinaire Expressions Urbaines alias #FEU, de la capitale dédié à la culture urbaine qui fêtera ses 10 ans le 30 septembre sur la dalle du Parlement européen en plein cœur de la commune d’Ixelles .

#FEU se donnera cette année pour double objectif de proposer une programmation artistique encore plus riche, et diversifiée tout en liant la programmation à des projets sociaux et culturels.

Les différentes organisations partenaires des années précédentes uniront leurs forces, pour proposer des concerts d’artistes nationaux et internationaux, mais également des événements sportifs, match de boxe, son village associatif avec les nombreuses animations, les foods truck et bien d’autre encore… et le tout dans un esprit peace, love, unity and having fun.

#FEU mettra en avant les talents locaux et des artistes internationaux, sans oublier un team de deejays de renom comme clôture.

Les sports de rue comme le basket, le skateboard et le football seront à l’honneur.

Attendez-vous à une bonne dose d’animations #FEU.

PLUS D’INFOS : CLIQUEZ ICI